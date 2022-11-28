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تأكيد رسمي.. شارة “دعم المثليين” تظهر غدا بمدرجات مونديال قطر

2022-11-28 / 18:54
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هبة بريس _ وكالات

سيرتدي وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو شارة بألوان قوس قزح لدعم المثليين التي حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعبين ارتداءها في كأس العالم، وذلك لدى حضوره مباراة إنكلترا ضد ويلز، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022.

وكانت إنكلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوّح فيفا بعقوبات رياضية.

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر شارة “حب واحد” أثناء جلوسها إلى جوار رئيس فيفا جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وتواجه قطر منذ اختيارها لاستضافة العرس العالمي عام 2010، انتقادات شديدة ازدادت مع انطلاق المسابقة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال المهاجرين ومجتمع الميم.

في المقابل، أشارت تقارير عدّة عن مصادرة قوى الأمن في قطر، التي تجرّم المثلية، بعض الأدوات التي كانت بحوزة مشجعين وعليها ألوان قوس قزح، خلال الجولة الأولى من المباريات.

وقال أندرو وهو مثلي الجنس، لشبكة “اي تي في”: “سأرتدي بالتأكيد شارة +حب واحد+”.

وأضاف “أريد أن أظهر الدعم وكنت سعيدًا برؤية الوزيرة الألمانية التي حضرت إحدى المباريات مؤخراً، وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك”.

وقالت مجموعة مشجعي إنكلترا “فخر الأسود الثلاثة” التي تمثل مجتمع الميم، قبل البطولة، إن أعضاءها لن يسافروا إلى قطر لحضور البطولة.

وأضاف أندرو أن “هذه المباريات يجب أن تكون عرضاً احتفالياً، وأن يستمتع بها جميع مشجعي كرة القدم. لكن للأسف يشعر الكثير منهم أن هذه ليست كذلك”.

وختم أن “هذه ليست بطولة بالنسبة لهم. قابلت مشجعي كرة القدم من مجتمع الميم وكان من المحزن حقًا أن أرى مدى حزنهم على عدم التواجد هنا. لم يشعروا أنهم يمكن أن يكونوا جزءاً من هذا وهو غير مقبول”.

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