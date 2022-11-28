كاسيميرو يفتتح أهداف البرازيل فى مرمى سويسرا فى الدقيقة 83.

هبة بريس _ رياضة

أحرز كاسيميرو لاعب منتخب البرازيل الهدف الأول فى شباك منتخب سويسرا بالدقيقة 83 من زمن المواجهة المقامة حاليا على ملعب “974” بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى:

أليسون – ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو – كاسيميرو – فريد – باكيتا – رافينيا – فينيسوس جونيور – ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل منتخب سويسرا كل من:

سومير – رودريجيز – اكانجي – ايلفيدي – فيدمير – فريلير – تشاكا – سو – ريدر – فارجاس – ايمبولو.

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