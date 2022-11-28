كاسيميرو يفتتح أهداف البرازيل فى مرمى سويسرا فى الدقيقة 83.

2022-11-28 / 18:50
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هبة بريس _ رياضة

أحرز كاسيميرو لاعب منتخب البرازيل الهدف الأول فى شباك منتخب سويسرا بالدقيقة 83 من زمن المواجهة المقامة حاليا على ملعب “974” بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى:
أليسون – ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو – كاسيميرو – فريد – باكيتا – رافينيا – فينيسوس جونيور – ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل منتخب سويسرا كل من:
سومير – رودريجيز – اكانجي – ايلفيدي – فيدمير – فريلير – تشاكا – سو – ريدر – فارجاس – ايمبولو.

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‫4 تعليقات

  1. البرازيل اسياد كرة القدم ، ملوك كرة القدم إن صح القول ،
    كأس العالم اصبح له نكة مختلفة عندما بدأت البرازيل باللعب ،
    #مبارك #راقصي_السامبا

  2. البرازيل عندما تتحرر من الضغط تنشر لنا سحرها المعهود

    والحسنه الوحيده في سويسرا هو اكانجي الذي يقاتل بالملعب تأثير غوارديولا باين عليه 😊

  3. الهجمات البرازيلية اليوم ليست كما شاهدناها امام صربيا
    واعتقد هذا بسبب غياب نيمار
    اضافة الى ان صربيا لعبت بأندفاع للهجوم اكثر من سويسرا لذلك توفرت هجمات اكثر للبرازيل

  4. لا يوجد منتخب في العالم حاليا يقدر يجاري نسق البرازيل هجوميا
    رعب هجوم البرازيل 🇧🇷

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