وهبي: يمكن للمسجون تقديم طلب العفو الكترونيا مستقبلا

هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن جميع السجناء الذين يستفيدون من العفو الملكي، يتقدمون بطلب مسبق تتم دراسته من طرف اللجنة المختصة.

وذكر وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن وزارته تشتغل على منصة الكترونية لتقديم طلبات العفو، لافتا أن المسجون أو أحد أقاربه سيتمكن من تقديم الطلب بشكل الكتروني وسهل.

وأضاف وهبي، أن لجنة تابعة لعدد من مؤسسات الدولة تجتمع للبث في هذا الطلبات، ثم تقديم اقتراح لجلالة الملك الذي ينظر فيها قبل إصدار لائحة نهائية.

وشدد الوزير، أن العملية تتم بشفافية ووضوح، لافتا أن الجرائم المعنية بالاستفادة من العفو الملكي محددة

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