وهبي: يمكن للمسجون تقديم طلب العفو الكترونيا مستقبلا
هبة بريس - الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن جميع السجناء الذين يستفيدون من العفو الملكي، يتقدمون بطلب مسبق تتم دراسته من طرف اللجنة المختصة.
وذكر وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن وزارته تشتغل على منصة الكترونية لتقديم طلبات العفو، لافتا أن المسجون أو أحد أقاربه سيتمكن من تقديم الطلب بشكل الكتروني وسهل.
وأضاف وهبي، أن لجنة تابعة لعدد من مؤسسات الدولة تجتمع للبث في هذا الطلبات، ثم تقديم اقتراح لجلالة الملك الذي ينظر فيها قبل إصدار لائحة نهائية.
وشدد الوزير، أن العملية تتم بشفافية ووضوح، لافتا أن الجرائم المعنية بالاستفادة من العفو الملكي محددة
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2 تعليقات
مدام مجرم و محكوم عليه لمدا هدا العفو, اليس للعائلات المجني عليها حق في القضاء ام انه للقتلة و المجرمون فقط؟ يا سبحان الله
انا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب اطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي سنة ٢٠١١ كما أنه ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به الله حاسبه في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزيزة