الصورة من الأرشيف

وهبي: يمكن للمسجون تقديم طلب العفو الكترونيا مستقبلا

2022-11-28 / 17:15
2
هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن جميع السجناء الذين يستفيدون من العفو الملكي، يتقدمون بطلب مسبق تتم دراسته من طرف اللجنة المختصة.

وذكر وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن وزارته تشتغل على منصة الكترونية لتقديم طلبات العفو، لافتا أن المسجون أو أحد أقاربه سيتمكن من تقديم الطلب بشكل الكتروني وسهل.

وأضاف وهبي، أن لجنة تابعة لعدد من مؤسسات الدولة تجتمع للبث في هذا الطلبات، ثم تقديم اقتراح لجلالة الملك الذي ينظر فيها قبل إصدار لائحة نهائية.

وشدد الوزير، أن العملية تتم بشفافية ووضوح، لافتا أن الجرائم المعنية بالاستفادة من العفو الملكي محددة

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك: محمد عاطفي ممثل ومخرج مقتدر

الملك: محمد عاطفي ممثل ومخرج مقتدر

2022-11-28 / 21:32
Photo of الملك يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب

الملك يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب

2022-11-28 / 21:23
Photo of الملك محمد السادس يهنئ محمد أوزين

الملك محمد السادس يهنئ محمد أوزين

2022-11-28 / 21:00
Photo of فريق التقدم والاشتراكية ينسحب من جلسة النواب.. وحموني: “لن نشارك في هذه المسرحية”

فريق التقدم والاشتراكية ينسحب من جلسة النواب.. وحموني: “لن…

2022-11-28 / 17:36
Photo of شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا

شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا

2022-11-28 / 16:20
Photo of أودري أزولاي تشيد بالتزام الملك بحماية التراث الثقافي

أودري أزولاي تشيد بالتزام الملك بحماية التراث الثقافي

2022-11-28 / 15:06
Photo of الملك يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي

الملك يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي…

2022-11-28 / 14:16
Photo of تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

2022-11-27 / 10:26
Photo of رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية النيجر

رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية النيجر

2022-11-27 / 10:16
Photo of انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها

انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من…

2022-11-26 / 18:55

‫2 تعليقات

  1. مدام مجرم و محكوم عليه لمدا هدا العفو, اليس للعائلات المجني عليها حق في القضاء ام انه للقتلة و المجرمون فقط؟ يا سبحان الله

  2. انا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب اطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي سنة ٢٠١١ كما أنه ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به الله حاسبه في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزيزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق