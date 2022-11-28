رشيد العلالي يكشف لهبة بريس مستجدات الموسم الجديد ل”رشيد شو”

2022-11-28 / 16:53
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نجلاء مزيان

كشف الإعلامي المغربي رشيد العلالي عن مجموعة من التفاصيل الخاصة ببرنامج “رشيد شو” في موسمه الجديد.

و في تصريح خص به جريدة هبة بريس الالكترونية، أكد أن الموسم العاشر سيحمل العديد من المفاجئات على مستوى الضيوف و الكوميديين و الفقرات.

و أضاف المتحدث ذاته، أن برنامج “رشيد شو” مستمر، نافيا بذلك جميع الإشاعات الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول إيقافه.

و في سياق منفصل، ولج العلالي إلى عالم الإخراج عبر الفيلم القصير “السالبة”، إذ تعالج قصته موضوع البيدوفيليا و استغلال الأطفال و ممارسة القوة عليهم و ترهيبهم.

و أكد العلالي في تصريح سابق لجريدة هبة بريس، أنه بصدد التحضير لفيلم طويل من إخراجه، مؤكدا أنه مع فكرة ولوجه لعالم التمثيل غير أنه ينتظر الدور المناسب الذي سيضيف لمسيرته الفنية.

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