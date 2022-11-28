مدرب جنوب افريقيا: “بلادنا متأخرة ب20 سنة عن المغرب’”

هبة بريس

أكد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موتسيماني أن بلاده ’’متأخرة ب20 سنة عن المغرب’’ في التواجد كرويا على الساحة العالمية.

وكان موسيماني يعبر عن رد فعله نقلته صحيفة (دو سوت أفريكا) إزاء انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، أمس الأحد 27 نونبر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وحذر من وضعية كرة القدم في جنوب إفريقيا، مسجلا أن “هذه اللعبة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المغرب الذي أتوقع أن يسيطر قريبا على كرة القدم الإفريقية”.

وقال إن ’’المسيرين المغاربة يملكون أكبر رؤية للعبة في القارة، ويأخذون على محمل الجد تطويرها’’.

وكان موسيماني قد أشرف على تدريب نادي الأهلي المصري (2020 ـ 2022)، ويدرب حاليا نادي الأهلي السعودي.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره البلجيكي بعد أن كسب تعادلا ثمينا أمام وصيف بطل العالم كرواتيا في مونديال قطر.

وتعتبر هذه المشاركة السادسة للنخبة الوطنية في كأس العالم بعد دورات 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

وبفوزه على بلجيكا، يكون المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي قد عبد الطريق نحو التأهل للدور الثاني، حيث هو مطالب بتأكيد هذه النتيجة على حساب المقابلة الثالثة والأخيرة ضد كندا التي فقدت حظوظها في التأهل إلى دور ال16 بعد حصدها لهزيمتين أمام كل من بلجيكا وكرواتيا.

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