كورونا بالمغرب.. تسجيل 44 إصابة جديدة 

2022-11-28 / 16:28
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 98 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و858 ألف و 413 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و455 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و540 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و209 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و440 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و972 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (14)، والرباط سلا القنيطرة (12)، ومراكش آسفي (10)، وسوس ماسة (5) والشرق (1 ) وبني ملال خنيفرة (1) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1184 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 6 حالات.

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