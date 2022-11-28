شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا
سلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بغابورون، رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس ماسيسي عن ارتياحه لجودة العلاقات الودية بين البلدين، معبرا عن تهانيه للمملكة إثر فوز المنتخب الوطني على بلجيكا خلال مونديال قطر.
وعقب هذا اللقاء، صرح بنموسى أنه سلم الرئيس البوتسواني رسالة أخوة وصداقة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشكل هذا الاستقبال، الذي جرى بالقصر الرئاسي في غابورون بحضور سفير المغرب بجنوب إفريقيا المعتمد لدى بوتسوانا، يوسف العمراني، فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمملكة، التي أطلقها جلالة الملك، من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.
حضر هذا الاستقبال أيضا الوزير لدى رئاسة الجمهورية، كابو نيل سهيل موراونغ، بالإضافة إلى السكرتيرين العامين للرئاسة ولوزارة الشؤون الخارجية في بوتسوانا.
10 تعليقات
العلاقة الدبلوماسية بينهما علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة بالمصداقية منذ سنوات طويلة ادامها الله فيما بينهما.
هذآ التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما ستكون قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ومستقبل أفضل بكثير بين الرئيس بوتسوانا والمملكة المغربية.
ياسيد بنموسى نريد منك معالجة التعليم في المغرب إنه جد ماسة إلى التغيير والاصلاح..
ليس لدينا موارد كافية واطر تعليمية ياسيد بنموسى امنح لفئات التعليم تعويضات من أجل تكريس الوضعية الاجتماعية في قطاع التعليم هههههههههههه.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير ويساهم في بناء علاقات التعاون مع القارة الإفريقية التوفيق والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما..
بهذه المناسبة سيكون ارتياح المرتبطة بالصداقة القوية التي تربط بينهما بقيادة البلدين آدام الله المحبة بينهما وستكون علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة.
نحن بدورنا كشعب مغربي نرفع أحر الشكر والتقدير ونفتخر بهذه الدولة وأدام الله المحبة بينا وبينهم ونتمى بتطوير العلاقات..
إنها رسالة عبر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في العلاقة الأخوية الصادقة المتينة والمشاعر القوية التي تربط بينهما حفظ الله ملكنا المحبوب من كل سوء ومكروه يصيبه عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك عظيم بمعنى الكلمة.
إنها رسالة واضحة تسلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما رسالة تحمل المصداقية والشفافية والوفاء وروح معنوية اخوية بين البلدين ادمها الله عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك القلوب العالم..
بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ستعطي هذه العلاقة الدبلوماسية بينهما مفعولها للنهوض بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بينهما وستساهم في تعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات والاستقرار السياسي والتنمية بالقارة الإفريقية ونتمنى أن تعود بالنفع بينهما…