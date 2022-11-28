شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا

هبة بريس

سلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بغابورون، رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس ماسيسي عن ارتياحه لجودة العلاقات الودية بين البلدين، معبرا عن تهانيه للمملكة إثر فوز المنتخب الوطني على بلجيكا خلال مونديال قطر.

وعقب هذا اللقاء، صرح بنموسى أنه سلم الرئيس البوتسواني رسالة أخوة وصداقة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا الاستقبال، الذي جرى بالقصر الرئاسي في غابورون بحضور سفير المغرب بجنوب إفريقيا المعتمد لدى بوتسوانا، يوسف العمراني، فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمملكة، التي أطلقها جلالة الملك، من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.

حضر هذا الاستقبال أيضا الوزير لدى رئاسة الجمهورية، كابو نيل سهيل موراونغ، بالإضافة إلى السكرتيرين العامين للرئاسة ولوزارة الشؤون الخارجية في بوتسوانا.

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