ميسي: السعوديون أبكوا إبني
هبة بريس - وكالات
كشف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، أن الخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف، تسببت بدخول ابنه ماتيو في نوبة بكاء بعد نهاية اللقاء.
وقال ميسي في مقابلة نقلها “راديو كاتالونيا” صباح الاثنين: “بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي”.
وأضاف ميسي في تصريحاته: بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين فسوف نتأهل.
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10 تعليقات
ماشاء الله الف مبروك للسعودية ولكل العرب ونتمنى لها المرور الى الدور الثاني..
المنتخب السعودي كان قوي في مع خصمه السعودي..
السعودية اعطت الارجنتين درسا كرويا لا ينسى ..
الأرجنتين بهذا المستوى لن تذهب بعيدا في هاته البطولة… إلا إذا تحسنت. الافضل لحد الان.فرنسا والبرازيل..
فوز مستحق وعن جذارة للمنتخب السعودي امام الارجنتين..
ميسي يلعب في منتخب ضعيف حتى معنوياته تكون منخفضة ..
ميسي يبقى اداءه جيدا رغم خسارة فريقه..
هذه هي الروح الرياضية والكروية وعلى الجميع ان يتقبل ذالك ..
يجب تقبل الخسارة وهنيئا للمنتخب السعودي..
الف مبروك للمملكة العربية السعودية وعلى ميسي أن يعلم ابنه أن يتقبل الربح والخسارة مع العلم أنني أفضل رونالدو الأكثر إنسانية.