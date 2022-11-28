LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 26: Lionel Messi of Argentina celebrates scoring the opening goal with Julian Alvarez during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Mexico at Lusail Stadium on November 26, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

ميسي: السعوديون أبكوا إبني

2022-11-28 / 15:25
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هبة بريس - وكالات

كشف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، أن الخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف، تسببت بدخول ابنه ماتيو في نوبة بكاء بعد نهاية اللقاء.

وقال ميسي في مقابلة نقلها “راديو كاتالونيا” صباح الاثنين: “بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي”.

وأضاف ميسي في تصريحاته: بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين فسوف نتأهل.

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‫10 تعليقات

  1. ماشاء الله الف مبروك للسعودية ولكل العرب ونتمنى لها المرور الى الدور الثاني..

  4. الأرجنتين بهذا المستوى لن تذهب بعيدا في هاته البطولة… إلا إذا تحسنت. الافضل لحد الان.فرنسا والبرازيل..

  10. الف مبروك للمملكة العربية السعودية وعلى ميسي أن يعلم ابنه أن يتقبل الربح والخسارة مع العلم أنني أفضل رونالدو الأكثر إنسانية.

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