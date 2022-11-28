ميسي: السعوديون أبكوا إبني

هبة بريس - وكالات

كشف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، أن الخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف، تسببت بدخول ابنه ماتيو في نوبة بكاء بعد نهاية اللقاء.

وقال ميسي في مقابلة نقلها “راديو كاتالونيا” صباح الاثنين: “بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي”.

وأضاف ميسي في تصريحاته: بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين فسوف نتأهل.

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