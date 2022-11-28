طنجة.. شخص في سكر طافح يحدث خسائر مادية بوكالة بنكية
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية .
وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بزبون في حالة سكر طافح ، أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية بحي العزيفات ، حيث تم طلب الشرطة التي تدخلت في الموضوع.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه .
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يجب ان ينال عقابه هذه الظاهرة اقتحام الابناك بدأت تنتشر في مدينة طنجة ..
شكرا لرجال الشرطة لتدخلهم على وجه السرعة ..
على جميع وكالات تحويل الاموال والابناك التجهيز بأجهزة متطورة ضد السرقة..
على الشرطة أن تكون حاضرة أمام مقرات الابناك والوكالات البنكية ..
على الشرطة ضرب يد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين وممتلكات الدولة ..
نتمنى ان يمنع الخمر لانه يشكل خطرا على الناس ويهدد سلامتهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على جميع وكالات تحويل الاموال ان يتجهزوا بابواب مضاضة لاي جهوم مرتقب ..
انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وهي اقتحام الابناك ..
موضفي الابناك مهددون للتهديدات من طرف اللصوص المتربصين بهم..
لا تخافوا بالنسبة للأبناك وجميع المؤسسات العمومية يتم التدخل عل الفور عند أي إقتحام و لا يقترب منها إلا إذا كان فقدا للوعي