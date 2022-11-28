وحيد خاليلوزيتش

قيمة المسروقات بلغت 80 ألف أورو.. سرقة منزل وحيد خليلوزيتش بفرنسا

2022-11-28 / 14:08
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هبة بريس - وكالات

تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش للسرقة في فرنسا، بحسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية الإثنين لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

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