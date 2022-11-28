الموت يفجع الممثلة “راوية”
نجلاء مزيان
توفيت صباح يومه الإثنين، شقيقة الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة باسم راوية بعد معاناتها الطويلة مع المرض.
ونعى الاعلامي المغربي مراد العشابي الفقيدة عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”انا لله وانا اليه راجعون، تعازي الحارة للفنانة فاطمة هراندي “راوية” في وفاة شقيقتها”.
و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية راوية، أعلنت في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج “عيادة المشاهير”، -أعلنت- عن معاناة والدتها و شقيقتها التي أصيبت قبل سنوات بسرطان الدماغ حيث أفقدها الكلام والحركة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
10 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحومة إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب وصبىر اهليها الصبر والسلوان يآرب..
قال تعالى في كتابه الكريم ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ،؛ كتابا مؤجلا.. ) إن لله وإن إليه راجعون.
قال تعالى (.. وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون…) اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الأسرة الفنانة رواية بوفاة شقيقتها رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
قال تعالى في كتابه ( الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان في ذالك لأيات لقوم يتفكرون..) يآرب ارحمها برحمتك وصبىر اهليها الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت.