الموت يفجع الممثلة “راوية”

نجلاء مزيان

توفيت صباح يومه الإثنين، شقيقة الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة باسم راوية بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

ونعى الاعلامي المغربي مراد العشابي الفقيدة عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”انا لله وانا اليه راجعون، تعازي الحارة للفنانة فاطمة هراندي “راوية” في وفاة شقيقتها”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية راوية، أعلنت في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج “عيادة المشاهير”، -أعلنت- عن معاناة والدتها و شقيقتها التي أصيبت قبل سنوات بسرطان الدماغ حيث أفقدها الكلام والحركة.

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