إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم غد الثلاثاء

2022-11-28 / 13:04
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هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، أن صلاة الاستسقاء ستقام بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

“جريا على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كلما انحبس المطر، قرر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، إقامة صلاة الاستسقاء تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته، أن يسقي عباده وبهيمته، وينشر رحمته، ويحيي بلده الميت، فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته»،

وتنفيذا للأمر المولوي السامي، ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444هـ موافق 29 نونبر 2022م على الساعة العاشرة صباحا.

حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجنب البلاد شح المطر وجدب السنين، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وحفظه في باقي أفراد أسرته الملكية الكريمة”.

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‫15 تعليقات

  1. إنه فوز كبير يشكل مفتاح الوصول إلى ربع النهائي لكأس العالم بقطر للمنتخب وذالك ما اعطاه الامس من امتيازات رائعة جدا …

  2. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون.) صدق الله العظيم.

  4. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..

  5. نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا بالغيث في هذا الكون وان ينظر فينا بعين الرحمة من أجل البهائم والصبيان والأشجار وان لا يأخذنا بما فعل السفهاء منا ءامين

  6. فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا مهمدا ؛ وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان ؛ وهو المنعم بانزال المطر ؛ فانبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا ؛ فلا تجعلوا لله شركاء وامثالا وأنتم تعلمون انه لا خالق إلا الله ؛ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يحي الأرض بعد موتها…

  7. الله قادر على كل شيء يحي الأرض بعد موتها لقوله تعالى ( وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون..)

  8. كان علينا في كل يوم نصلي ركعتين نطلب الله عزوجل ان ينزل علينا رحمته وهذا اضعف الايمان ..استغفروا ربكم كثيراً..

  9. كان اجدادنا كلما انحبس المطر كانو يصلون صلاة الاستسقاء ولكن اليوم للأسف الشديد كل اخذته مشاغل الدنيا ونسوا ربه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  11. قال تعالى في كتابه الكريم ( أفرأيتم الماء الذي تشربونه ءانتم انزلتموه من الكمون أم نحن المنزلين لو نشاء جععلناه اجاجا فلولا تشكرون.) يآرب ولطفك بنا وخفف عنا ولا تجعلنا من القانطين إنك سميع الدعاء يآرب..

  12. نعمة الماء فقدناه وبدأت في الانخفاض لهذا يجب الاحفاظ عليها وعدم تبديرها لأن المبدرين كانوا إخوان الشياطين .. اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا واسقي عبادك وانشر رحمتك يارب يارب يارب يارب

  13. كيف ينزا المطر و البلاد فيها مسؤولين مفسدين يشجعون على الفساد و شعب همه الاول اشباع بطنه و فرجه و نسيا لما خلقه الله سبحانه و تعالى

  15. لم أسمع يوما أن بلاد من تدعونهم بالكفار يصلون صلاة المطر رغم أنكم تؤمنون بأن إلهكم غاضب عليهم ومع ذلك الماء والخضرة والوجه البوكوس والتقدم والرفاهية وكلكم تتمنون العيش وسطهم. وعيقوا وفيقوا وكملوا من عقولكم

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