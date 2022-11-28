لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني يخضع لجراحة ثانية

2022-11-28 / 12:05
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هبة بريس - وكالات

خضع ظهير أيسر المنتخب السعودي لكرة القدم ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية، هذه المرة في عظام الوجه بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، نتيجة تعرضه لاصابة قوية خلال الفوز اللافت لبلاده على الأرجنتين.

ونشر المنتخب السعودي في حسابه على تويتر “بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني وبحسب الخطة الطبية الموضوعة، خضع اللاعب لعملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة عبد العزيز الطبية في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب”.

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس خلال المباراة ضد الأرجنتين الثلاثاء الماضي، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل.

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