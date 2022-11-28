السفارة السعودية بالرباط تهنئ المغاربة ب”الفوز الرائع”

هبة بريس - الرباط

هنأت سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط، المغاربة، بفوز أسود الأطلس في المباراة التي جمعته مع نظيره البلجيكي برسم دور المجموعات في مونديال قطر.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر “تهنئ السفارة، المملكة المغربية الشقيقة (قيادةً و حكومةً وشعباً) و أعضاء المنتخب المغربي الشقيق (لاعبين وجهاز إداري وفني)على فوزهم الرائع و أدائهم البطولي أمام منتخب بلجيكا”

وأضافت “دعواتنا وتمنياتنا الصادقة للمنتخب المغربي بالتوفيق في مبارياته القادمة”.

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