وزير إسرائيلي: مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين

2022-11-28 / 11:14
2
هبة بريس

أشاد عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل بفوز أسود الأطلس على بلجيكا بهدفين نظيفين.

وكتب فريج في حسابه على تويتر ”من الصعب أن تظل غير مبال بفرحة المغاربة. اليوم سعيد معهم، متمنيا المزيد من الانتصارات والإنجازات. مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين المستحق والتاريخي“.

هذا وحقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره البلجيكي، أمس الأحد برسم مباريات دور المجموعات بمونديال قطر.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر .. “كاسيميرو ” يقود البرازيل لدور الـ16 بهدف ضد سويسرا “

مونديال قطر .. “كاسيميرو ” يقود البرازيل لدور الـ16…

2022-11-28 / 19:18
Photo of كاسيميرو يفتتح أهداف البرازيل فى مرمى سويسرا فى الدقيقة 83.

كاسيميرو يفتتح أهداف البرازيل فى مرمى سويسرا فى الدقيقة…

2022-11-28 / 18:50
Photo of مدرب جنوب افريقيا: “بلادنا متأخرة ب20 سنة عن المغرب’”

مدرب جنوب افريقيا: “بلادنا متأخرة ب20 سنة عن المغرب’”

2022-11-28 / 16:41
Photo of مونديال قطر.. غانا تهزم كوريا الجنوبية وتنعش حظوظها في التأهل

مونديال قطر.. غانا تهزم كوريا الجنوبية وتنعش حظوظها في…

2022-11-28 / 16:13
Photo of ميسي: السعوديون أبكوا إبني

ميسي: السعوديون أبكوا إبني

2022-11-28 / 15:25
Photo of مونديال قطر.. التعادل يحسم “مباراة مجنونة” بين صربيا والكاميرون

مونديال قطر.. التعادل يحسم “مباراة مجنونة” بين صربيا والكاميرون

2022-11-28 / 13:15
Photo of بعد الخسارة أمام المغرب.. نجم السيتي السابق ينتقد دي بروين

بعد الخسارة أمام المغرب.. نجم السيتي السابق ينتقد دي…

2022-11-28 / 12:45
Photo of “الفيفا” يحتسب الهدف الأول ل”الأسود” لسايس بدل الصابيري

“الفيفا” يحتسب الهدف الأول ل”الأسود” لسايس بدل الصابيري

2022-11-28 / 12:26
Photo of لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني يخضع لجراحة ثانية

لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني يخضع لجراحة ثانية

2022-11-28 / 12:05
Photo of السفارة السعودية بالرباط تهنئ المغاربة ب”الفوز الرائع”

السفارة السعودية بالرباط تهنئ المغاربة ب”الفوز الرائع”

2022-11-28 / 11:59

‫2 تعليقات

  2. شكرا لاخواننا مغاربة اسراىيل على مشاركتهم فرحتنا وتضمامنهم المطلق مع المغرب ومع الشعب المغربي دامت الصداقة المغربية الاسراىلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق