وزير إسرائيلي: مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين

هبة بريس

أشاد عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل بفوز أسود الأطلس على بلجيكا بهدفين نظيفين.

وكتب فريج في حسابه على تويتر ”من الصعب أن تظل غير مبال بفرحة المغاربة. اليوم سعيد معهم، متمنيا المزيد من الانتصارات والإنجازات. مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين المستحق والتاريخي“.

هذا وحقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره البلجيكي، أمس الأحد برسم مباريات دور المجموعات بمونديال قطر.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6