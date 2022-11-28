صحافي رياضي جزائري: “المغاربة استحقوا انتصارهم عن جدارة”

2022-11-28 / 11:05
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هبة بريس

أشاد صحفي رياضي جزائري، بأداء المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البلجيكي أمس الأحد.

وقال الصحفي نجم الدين سيدي عثمان إن “المغاربة لعبوا بحرارة وتضامن وروح قتالية، وعرفوا كيف يحافظون على تقدمهم من كرة ثابتة بالتقوقع خلف حارسهم، ثم آمنوا أكثر بأنفسهم”.

وأضاف الصحفي الجزائري مدونا في حسابه على موقع تويتر: “الواقعيه في مباراة اليوم كانت مغربية، وكذلك “الكوتشينغ” الذي كان موفقا من المدرب وليد الركراكي الذي لم يجامل في تغييراته، فضلا عن الحرارة والاندفاع والرغبة في اقتلاع الفوز، فاستحقوا انتصارهم عن جدارة”.

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