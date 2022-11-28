مدرب المنتخب الكندي: نسعى لكتابة التاريخ أمام المغرب

هبة بريس - وكالات

أعرب جون هردمان، المدير الفني لمنتخب كندا، عن فخره باللاعبين بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد خليفة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال هردمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب خساره منتخب بلاده أمام كرواتيا “كانت بداية جيدة ولحظة فخر كبيرة بالنسبة لنا والجمهور في الملعب، انتظرنا وقتا طويلا لتسجيل الهدف، الهدف الثاني قلب الأمور رأسا على عقب، وعندما نبقي خطوطنا مفتوحة أمام منتخب مثل كرواتيا سيستغلها وهذا ما حدث، نشعر بفخر كبير، اللاعبون كانت لديهم سيطرة جيدة على الكرة لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف التعادل”.

وتابع: “نحن هنا لكي ندفع أنفسنا إلى الحدود القصوى، أظهرنا في أول 25 دقيقة أن كندا تستطيع منافسة أقوى منتخبات العالم وصعبنا عليهم المباراة، لكنهم يستحقون الفوز، مستواهم كان جيدا ونحن أيضا قدمنا مباراة جيدة”.

وأضاف: “نعم، فخور باللاعبين وما حققوه، أردنا أن نكتب تاريخ كرة القدم، نشعر بخيبة أمل وسيشعرون بهذه الخيبة صباح غد ثم بعد ذلك نستعد لمواجهة المغرب، هذه مباراة كبيرة جدا، أتينا إلى هنا لكتابة التاريخ، حاولنا في المباراة الأولى والثانية سجلنا هدفا لكنه لم يكن كافيا، وفي المباراة الأخيرة نريد الفوز من أجل كندا”.

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