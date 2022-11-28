مدرب المنتخب الكندي: نسعى لكتابة التاريخ أمام المغرب
أعرب جون هردمان، المدير الفني لمنتخب كندا، عن فخره باللاعبين بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد خليفة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وقال هردمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب خساره منتخب بلاده أمام كرواتيا “كانت بداية جيدة ولحظة فخر كبيرة بالنسبة لنا والجمهور في الملعب، انتظرنا وقتا طويلا لتسجيل الهدف، الهدف الثاني قلب الأمور رأسا على عقب، وعندما نبقي خطوطنا مفتوحة أمام منتخب مثل كرواتيا سيستغلها وهذا ما حدث، نشعر بفخر كبير، اللاعبون كانت لديهم سيطرة جيدة على الكرة لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف التعادل”.
وتابع: “نحن هنا لكي ندفع أنفسنا إلى الحدود القصوى، أظهرنا في أول 25 دقيقة أن كندا تستطيع منافسة أقوى منتخبات العالم وصعبنا عليهم المباراة، لكنهم يستحقون الفوز، مستواهم كان جيدا ونحن أيضا قدمنا مباراة جيدة”.
وأضاف: “نعم، فخور باللاعبين وما حققوه، أردنا أن نكتب تاريخ كرة القدم، نشعر بخيبة أمل وسيشعرون بهذه الخيبة صباح غد ثم بعد ذلك نستعد لمواجهة المغرب، هذه مباراة كبيرة جدا، أتينا إلى هنا لكتابة التاريخ، حاولنا في المباراة الأولى والثانية سجلنا هدفا لكنه لم يكن كافيا، وفي المباراة الأخيرة نريد الفوز من أجل كندا”.
2 تعليقات
مدرب من الهواة.نحن شعب رغم الداء والأعداء سنبقى أسودا على القمة الشماء. مدرب تحدث عن بلجيكا وكرواتيا قبل البداية والٱن ستكتب له النهاية. وصيف بطل العالم والمصنف ثانيا على الصعيد العالمي. إحترم تحترم وحظ سعيد
اتمنى من وليد نهج نفس الخطة التكتيكية التي استخدمت ضد بلجيكا ضد كندا لانهم سيندفعون كليا ويتركون ورائهم مساحات لانهم اقصوا من المنافسة يعني ليس عندهم مايخسرون .يعني تنظيم الخط الدفاعي والوسط واللعب بالهجومات المرتدة السريعة الفعالة ضدهم وتسجيل الاهداف ان شاءالله.