“أحبك أمي”.. قبلة حكيمي لوالدته تهز مواقع التواصل الاجتماعي

2022-11-28 / 09:21
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هبة بريس

هزت صور تقبيل النجم المغربي أشرف حكيمي، لرأس والدته خقب مباراة أمس التي جمعت المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حكيمي الصور عبر حسابه الخاص في “تويتر” معلقا عليها بالقول: “أحبك أمي”.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم “أسود الأطلس” حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته ويهديها قميصه بشكل كبير على مواقع التواصل.

وقال حساب كأس العالم FIFA على “تويتر”، تعليقا على الصور: “حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا”.

وأضاف بالقول: “أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين”.

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