نجوم عرب يشيدون بالأداء البطولي للمنتخب المغربي

نجلاء مزيان

أشاد العديد من المشاهير و النجوم العرب بالأداء الرائع للمنتخب المغربي في المباراة التي جمعت بينه و نظيره البلجيكي أمس الأحد، وتفوقه ب هدفين مقابل 0.

و في هذا الصدد، غرد النجم المصري محمد هنيدي عبر موقع تويتر:“مبروك أسود المغرب.. أداء قتالي رهيب ومستوى رائع .. ألف مبروك للمغرب ولكل العرب .. شرفتونا يا رجالة”.

و بدورها، غردت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر ذات المنصة:“فعلا فعلها أبطال المغرب أداء يليق ببطولة كأس العالم قطر 2022”.

وكتبت النجمة اللبنانية إليسا :“ما أحلاكم ! العرب يستمرون بالمفاجآت الجميلة بالمونديال وهالمرة مع المغرب رافعين راسنا كلنا فيكم بأهم حدث عالمي”.

و نشر النجم اللبناني وائل جسار عبر موقع إنستغرام:” المنتخب المغربي يواصل التألق في مونديال كأس العالم مبروك و التوفيق في القادم”.

من جهته هنأ الفنان كاظم الساهر المغرب بهذا الفوز وكتب: “الف مبروك فوز المنتخب المغربي على بلجيكا”.

و الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي، حقق فوزا مثيرا 2-0 على بلجيكا في مقابلته الثانية بالمونديال،إذ يعتبر هذا الفوز مهما جدا كونه سيعبد أمامه الطريق للمرور إلى ثمن النهائي.

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