اللاعب البلجيكي هازارد: هذه هي كرة القدم.. تهانينا للمغرب

2022-11-27 / 23:42
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هبة بريس - وكالات

علق النجم البلجيكي إدين هازارد عن لقاء منتخب بلاده بالمغرب ، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022، والتي أنهاها “أسوط الأطلس” بثنائية نظيفة.

وقال الدولي البلجيكي “حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعيّن علينا تقديم ما هو أفضل”.

وأضاف هازارد قائلا “لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب”.

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‫5 تعليقات

  1. نحن كمغاربة لن نرضى سوى بالفوز على كندا و تصدر المجموعة ان شاء الله

  2. الف مبروك للفريق المغربي والجالية المغربية في بلجيكا على الفوز المستحق

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