بالملعب.. أمير قطر ووالديه يحتفلون بفوز المنتخب الوطني

2022-11-27 / 22:46
14
هبة بريس

احتفل الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، بفوز المنتخب المغرب على بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر الأمير تميم بن حمد في مقطع فيديو وهو سعيد للغاية، حيث قام بالتصفيق لفترة طويلة، للاعبي المغرب بعد الفوز الرائع.

كان الأمير تميم بالملعب مرفوقا بالأمير الوالد حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزة، حيث بدت عليهما علامات الفرح والسعادة أيضاً.

كما ظهر الأمير تميم بن حمد في فيديو آخر وهو يبادل الجماهير التحية، حيث كان متواجداً في منطقة كبار الشخصيات على مدرجات ملعب الثمامة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللاعب البلجيكي هازارد: هذه هي كرة القدم.. تهانينا للمغرب

اللاعب البلجيكي هازارد: هذه هي كرة القدم.. تهانينا للمغرب

2022-11-27 / 23:42
Photo of إيران تطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب “لفظ الجلالة”

إيران تطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب “لفظ الجلالة”

2022-11-27 / 23:27
Photo of الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح القتالية

الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح…

2022-11-27 / 23:04
Photo of الفنانة إليسا ل”أسود الأطلس”: “ما أحلاكم”

الفنانة إليسا ل”أسود الأطلس”: “ما أحلاكم”

2022-11-27 / 22:26
Photo of مونديال قطر.. المنتخب الإسباني يتعادل مع نظيره الألماني

مونديال قطر.. المنتخب الإسباني يتعادل مع نظيره الألماني

2022-11-27 / 22:06
Photo of بمختلف المدن.. المغاربة يخرجون للشوارع احتفالا بفوز “الأسود”

بمختلف المدن.. المغاربة يخرجون للشوارع احتفالا بفوز “الأسود”

2022-11-27 / 21:30
Photo of بعد فوز “الأسود”.. لاعب المنتخب البلجيكي: “الأمر محبط للغاية”

بعد فوز “الأسود”.. لاعب المنتخب البلجيكي: “الأمر محبط للغاية”

2022-11-27 / 21:08
Photo of بعد مباراة المغرب وبلجيكا.. أعمال عنف في بروكسيل

بعد مباراة المغرب وبلجيكا.. أعمال عنف في بروكسيل

2022-11-27 / 20:45
Photo of 5 سيناريوهات لتأهل المغرب لدور القادم في مونديال قطر

5 سيناريوهات لتأهل المغرب لدور القادم في مونديال قطر

2022-11-27 / 20:33
Photo of أخنوش : ماحققه المنتخب المغربي أمام بلجيكا مبعث للافتخار

أخنوش : ماحققه المنتخب المغربي أمام بلجيكا مبعث للافتخار

2022-11-27 / 20:26

‫14 تعليقات

  3. تعيش قطر ورجالها اتبتم للعالم الغربي بأن العرب قادرين على صنع الحدث وتاءمينه

  10. عاشت الامة الإسلامية حرة أبية بلا قيود و بلا تبعية للغرب اللهم الف في ما بين المسلمين

  12. كل الحب والتقدير والاحترام الى امير قطر والشعب القطري العزيز المضياف❤️💚

  13. كل الحب والاحترام والتقدير لإخواننا العرب وفي مقدمتهم اخواننا القطريين وعلى رأسهم فخامة الشيخ تميم والأسرة الكريمه.

  14. كل الحب والتقدير لإخواننا العرب في كل العالم وعلي رأسهم الأخوة القطريين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق