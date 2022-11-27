بالملعب.. أمير قطر ووالديه يحتفلون بفوز المنتخب الوطني
هبة بريس
احتفل الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، بفوز المنتخب المغرب على بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
وظهر الأمير تميم بن حمد في مقطع فيديو وهو سعيد للغاية، حيث قام بالتصفيق لفترة طويلة، للاعبي المغرب بعد الفوز الرائع.
كان الأمير تميم بالملعب مرفوقا بالأمير الوالد حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزة، حيث بدت عليهما علامات الفرح والسعادة أيضاً.
كما ظهر الأمير تميم بن حمد في فيديو آخر وهو يبادل الجماهير التحية، حيث كان متواجداً في منطقة كبار الشخصيات على مدرجات ملعب الثمامة.
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14 تعليقات
تحية لاحبابنا في قطر نحيكم من المملكة المغربية
الذم العربي ألا صيل
تعيش قطر ورجالها اتبتم للعالم الغربي بأن العرب قادرين على صنع الحدث وتاءمينه
وان قطر قادرة على تجميع الدول العربية والإسلامية والشكرلهم
عاش قطر
قطر و المغرب ❤🇲🇦🇧🇭🇧🇭🇲🇦
أجمل فرحة على أرض الدوحة ❤🇲🇦🇶🇦⚽️
برافو كون غير كانوا جيرانا كون حنا هما فين واصلين
وتجمعهم الكورة فقط
عاشت الامة الإسلامية حرة أبية بلا قيود و بلا تبعية للغرب اللهم الف في ما بين المسلمين
وفرحة أبناء تبون بإلغاء الهدف المغربي
كل الحب والتقدير والاحترام الى امير قطر والشعب القطري العزيز المضياف❤️💚
كل الحب والاحترام والتقدير لإخواننا العرب وفي مقدمتهم اخواننا القطريين وعلى رأسهم فخامة الشيخ تميم والأسرة الكريمه.
كل الحب والتقدير لإخواننا العرب في كل العالم وعلي رأسهم الأخوة القطريين.