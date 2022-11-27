الفنانة إليسا ل”أسود الأطلس”: “ما أحلاكم”

هبة بريس

هنأت الفنانه اللبنانية، إليسا، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره البلجيكي في مباراة اليوم الأحد.

وكتبت اليسا عبر حسابها على “تويتر”: “ما أحلاكم! العرب يستمرون بالمفاجآت الجميلة بالمونديال، وهالمرة مع المغرب رافعين رأسنا كلنا فيكم بأهم حدث عالمي”.

وأضافت ” تاني نقول للكل شو منقدر نحقق بالرياضة ‏مبروك المغرب”.

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