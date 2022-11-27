مونديال قطر.. المنتخب الإسباني يتعادل مع نظيره الألماني

2022-11-27 / 22:06
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هبة بريس - وكالات

نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المهاجم ألفارو موراتا هدف التقدم لمنتخب “فورا لا روخا” في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ “المانشافت” من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “البيت” بمدينة الخور.

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‫8 تعليقات

  2. جرى اتفاق في الحمامات في ما بينهم حتى يتسنى للالمان التاهل الى الدور 16🤔🤔🤔🤔

  6. إن فازت اليابان و كوستريكا تقصى إسبانيا و ألمانيا. إذا ما جدوى فارق الأهداف الكبير الذي تحتاجه و في ماذا ينفعها

  7. حسب ما رأينا من أداء للمنتخبات الأربعة فالتأهل شبه رسمي لإسبانيا بالصدارة و ألمانيا بالمركز الثاني و واحد منهم يواجه المنتخب المغربي فالدور الثاني 😂😂😂😂 طبعا إذا لم تحدث أي مفاجئة أخرى

  8. احقر مقابلة في كأس العالم والتاريخ يعد نفسه بعد 40 سنة من مؤامرة ألمانيا والنمسا

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