بنعبد الله ل”أسود الأطلس”: “شكرا لكم يا أبطال صنعتم فرحتنا”

2022-11-27 / 21:53
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هبة بريس - الرباط

هنأ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره البلجيكي.

وقال بنعبد الله في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “فوووز تاريخي للأسود.. ألف ألف مبروووك، شكراا لكم يا أبطال صنعتم فرحتنا”.

هذا وحقق المنتخب الوطني فوزا مهما، بهدفين مقابل صفر، في المباراة التي جمعته اليوم الأحد أمام نظيره البلجيكي، ضمن دور المجموعات بمونديال قطر.

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‫6 تعليقات

  1. من هو بن عبدالله أحد السكارة واحد المهمين والمفسدين في المال العام لا غير مادا اعطي لهدا البلد سوي الفساد والرسوب حيت اقاله سيدي اطال الله في عمر ايام كان وزير المدينة وسياستها هدا منه العديد والعديد سيضهرون وقريبا وسيزيلهم سيدنا اعزه الله والايام بيننا

  4. الله يخلينا دائما فرحانين و العقبة المباريات لي مجا ولله يجعل الكاس من نصيب الدول العربية إن شاء الله وديما مغرب🇲🇦🇲🇦🇲🇦

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