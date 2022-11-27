بمختلف المدن.. المغاربة يخرجون للشوارع احتفالا بفوز “الأسود”

2022-11-27 / 21:30
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هبة بريس - الرباط

خرجت أعداد غفيرة من المغاربة بمختلف مدن المملكة للاحتفال بفوز المنتخب المغربي ضد نظيره البلجيكي.

ونزل المغاربة كبارا وصغارا، نساء ورجالا، للشوارع حاملين العلم الوطني ومرددين شعارات وأغاني الانتصار، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بهذا الفوز المهم.

هذا ويذكر أن المنتخب المغربي فاز بهدفين مقابل صفر، أمام نظيره البلجيكي في المباراة التي جرت اليوم الأحد.

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