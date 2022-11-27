5 سيناريوهات لتأهل المغرب لدور القادم في مونديال قطر

2022-11-27 / 20:33
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هبة بريس - وكالات

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر، بفوز تاريخي للمغرب على بلجيكا 2-0 وعريض لكرواتيا على كندا 4-1.

ويتصدر المنتخب الكرواتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط (3+ أهداف) متقدما بفارق الأهداف على المغرب (+هدفين)، الذي يملك في رصيده أربع نقاط أيضا، فيما تحتل بلجيكا (-1) المركز الثالث مع ثلاث نقاط وكندا (-4) المرتبة الرابعة الأخيرة بدون رصيد من النقاط.

ويلعب المنتخب المغربي في الجولة الثالثة الأخيرة مع كندا الخميس المقبل، فيما تتواجه كرواتيا وبلجيكا في ذات اليوم وفي نفس التوقيت، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

– سيناريوهات تأهل المغرب

1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.

4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.

5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .

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