أخنوش : ماحققه المنتخب المغربي أمام بلجيكا مبعث للافتخار
هبة بريس - الرباط
قال عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة المغربية، أن ماحققه المنتخب المغربي اليوم الأحد ، مبعث للافتخار .
وأضاف اخنوش في منشور على صفحته الرسمية :” ما حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي هذا اليوم مبعث للافتخار. أداء رائع وتفان في الدفاع عن القميص الوطني على أرضية الملعب، استحق من خلاله الانتصار عن جدارة واستحقاق، في انتظار أن تكتمل الفرحة يوم الخميس القادم إن شاء الله، بالتأهل إلى الدور القادم من المونديال.”
جدير بالذكر ان المنتخب المغربي قد انتصر اليوم الاحد على منتخب بلجيكا بهدفين لصفر ، معززا حظوظه في التاهل للدور الثاني من مونديال قطر .
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20 تعليقات
لا تستحمر الشعب وتنسيهم موجة الغلاء المتعمدة
ألف مبروووك للمنتخب الوطني
المنتخب الوطني المغربي لعب اليوم مبارة كبيرة وبين على قدرات فنية رائعة ورجع الثقة والفرحة والامل لشارع المغربي الف مبروووك فوز مستحق
فريق قوي ومتكامل الف مبروووك الفوز المستحق برافووووووو
I الاااااا تخجل؟!!!!!!!!
هل لعبة هي من ستخرج المغاربة من هذه المعيشة الصعبة والتهاب الاسعار؟
واسي عزيز نقص من هاد الغلاء راه المواطن مقهور اوديما مغرب
نتاا اش عرفك فشي كورة ديهاا ع فزياادة دياالك
أحسن حاجة في هذا السنة مبروك علينا وعليك السيد الرئيس
مبروك المنتخب الوطني ونسنا شوية في غلاءاللأسعار
حيت تحط رجل صحيح في مكان صحيح ، هدف ديالو يخدم شعب ماشي جيبو ، فوزي القجع
نشاء الله غير غادي يسالي مونديال نوبه ديالك باش نفرحو معاك
ونتمناو من الحكومة حتى هي تفرح المغاربة شي نهار
لسنا ضد كرة القدم ولكن تحسين الأوضاع المعيشية للشعب أولى يا دولة..
أنا لا أشجع أي منتخب
وشوف لينا مشكل غلاء الأسعار ديال المواد الإستهلاكية و اللحم و الفواكه والخضر ،وخلينا من الهضرة الخاوية
حتى انت ما حققته من غلاء في المعيشة والطاقة يحق الافتخار بك وبسياستك.
زيد شي نغيزة فالمازوط هذه هي المناسبة
تشجع المغاربة هدا جيد لكن عبر عن حبك لهدا الوطن بخدمته بروحك وقلبك حتى يحبك الناس لان التاريخ لايرحم ويدكرمن احبه بخدمته ويرمي من سرقه الى مزبلة التاريخ. احبوا هدا البلد العظيم فالمال فان والبقاء لله وماينفع الناس
وانت مبعت الغلاء والاشمىءزاز والسخط وجميع الموبيقات مجموعة فيك لنا معك يوم عند الدي لا تضلم عنده العباد ان شاء الله
يحق فقط للمغاربة الافتخار بهذا الانجاز و انت لست منهم. من نهارك شفناك ما شفنا الربح
إذا كان المنتخب فرحنا ماذا فعلت انت يا رئيس الحكومة لماذا لا تحدو حدو المنتخب وتخفف العبء على المواطنين الذين توسموا فيك الخير في يوم من الأيام