أخنوش : ماحققه المنتخب المغربي أمام بلجيكا مبعث للافتخار

2022-11-27 / 20:26
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هبة بريس - الرباط

قال عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة المغربية، أن ماحققه المنتخب المغربي اليوم الأحد ، مبعث للافتخار .

وأضاف اخنوش في منشور على صفحته الرسمية :” ما حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي هذا اليوم مبعث للافتخار. أداء رائع وتفان في الدفاع عن القميص الوطني على أرضية الملعب، استحق من خلاله الانتصار عن جدارة واستحقاق، في انتظار أن تكتمل الفرحة يوم الخميس القادم إن شاء الله، بالتأهل إلى الدور القادم من المونديال.”

جدير بالذكر ان المنتخب المغربي قد انتصر اليوم الاحد على منتخب بلجيكا بهدفين لصفر ، معززا حظوظه في التاهل للدور الثاني من مونديال قطر .

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