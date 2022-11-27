2780 مترشحة ومترشح يتنافسون على مقاعد التعليم بسطات

2022-11-27 / 19:46
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

انطلقت، اليوم الأحد، ، الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات، من أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في ظروف جيدة، حيث يجتاز 2780 مترشحة ومترشح هذه الاختبارات على مستوى 5 مراكز لإجراء المباراة على مستوى مديرية سطات
وفي إطار التتبع والمواكبة الميدانية لسير إجراء الاختبارات الكتابية للمباراة – دورة نونبر 2022، قام عبد العالي السعيدي، المدير الإقليمي، بزيارات تفقدية لعدد من مراكز إجراء المباراة. حيث تم الاطلاع عن كثب على ظروف تمرير الاختبارات الكتابية، والتي مرت في أجواء عادية، بفضل التنظيم الجيد وانخراط الأطر الإدارية والتربوية بجد ومسؤولية لإنجاح هذه العملية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بيـن جميع المترشحات والمترشحين، والدعم الكبير للسلطات الترابية، والمصالح الأمنية.
وحول الموضوع، نوه السعيدي بمجهودات كافة الأطر الإدارية والتربوية ولكل المتدخلين والفاعلين في الشأن التربوي، والسلطات الترابية والمصالح الأمنية لإنجاح إجراء هذه المباراة.

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