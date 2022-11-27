أبو الغيط: المنتخب المغربي أسعد الجمهور العربي في كل مكان

هبة بريس - وكالات

كتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنتخب المغربي لكرة القدم أسعد الجمهور العربي في كل مكان.

وغرد الأمين العام للجامعة العربية على حسابه على موقع تويتر “لقد أسعد أداء المنتخب المغربي الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة”. وعبر أبو الغيط عن تهانئه للمنتخب المغربي بعد الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

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