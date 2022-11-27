كاس العالم : المغرب يحقق فوزا تاريخيا على بلجيكا

هبة بريس

منتخب المغرب فوزًا مثيرًا على بلجيكا بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعهما على استاد “الثمامة”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

شهدت بداية المباراة تبادلا هجوميا من جانب المغرب وبلجيكا من أجل الوصول إلى الشباك مبكرا وخطف المقدمة.

وسدد توماس مونيير مدافع بلجيكا كرة قوية على مرمي المغرب لكن تصدى لها منير المحمدي بسهولة، في الدقيقة 18.

فيما يلعب المنتخب المغربي في وسط ملعبه، ويستغل الجناح المتألق حكيم زياش في الكرات المرتدة من الناحية اليمني.

وسدد أشرف حكيمي مدافع المغرب صاروخية من داخل منطقة جزاء بلجيكا في الدقيقة 35، لكن تتحول إلي ركنية.

وبالدقيقة 39، سدد كيفين دي بروين نجم وسط بلجيكا، ثابتة قوية لكن تعلو مرمى منير المحمدي حارس بلجيكا.

وبدأ منتخب المغرب الشوط الثاني بشكل هجومي أمام بلجيكا وسدد حكيم زياش صاروخية في الدقيقة 50 يتصدي لها ببراعة تيبو كورتوا.

وأطلق سفيان بوفال جناح منتخب المغرب صاروخية قوية تمر بجوار قائم تيبو كورتوا وحارس منتخب بلجيكا.

وفي الدقيقة 65، أنقذ منير المحمدي مرمي المغرب من هدف محقق لصالح بلجيكا، بعد التصدي لصاروخية من دريس ميرتنز.

وخطف عبد الحميد صابري هدف التقدم لصالح منتخب المغرب أمام بلجيكا من كرة ثابتة داخل شباك كورتوا فى الدقيقة 73.

حاول منتخب بلجيكا العودة للمباراة أمام منتخب المغرب، لكن بدون جدوى حتى صافرة النهاية بفوز أسود الأطلسي بهدف نظيف.

وفى الدقيقة 90 من الوقت الضائع أحرز زكريا بوخلال الهدف الثاني للمغرب أمام بلجيكا.

بهذه النتيجة، يصل منتخب المغرب إلى النقطة 4 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، فيما يتجمد رصيد بلجيكا عند النقطة 3 في وصافة الترتيب، ثم كرواتيا ثالثًا بنقطة وأخيرًا منتخب كندا بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب كرواتيا نظيره كندا السادسة مساء اليوم باستاد خليفة الدولي بنفس الجولة من المجموعة السادسة.

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