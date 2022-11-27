هدف ملغى للمغرب أمام بلجيكا فى شوط أول سلبي

تعادل منتخب المغرب على بلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد “الثمامة”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت بداية المباراة تبادلا هجوميا من جانب المغرب وبلجيكا من أجل الوصول إلى الشباك مبكرا وخطف المقدمة.

وسدد توماس مونيير مدافع بلجيكا كرة قوية على مرمي المغرب، لكن تصدى لها منير المحمدى بسهولة فى الدقيقة 18.

فيما يلعب المنتخب المغربي في وسط ملعبه، ويستغل الجناح المتألق حكيم زياش في الكرات المرتدة من الناحية اليمني.

وسدد أشرف حكيمي مدافع المغرب، صاروخية من داخل منطقة جزاء بلجيكا في الدقيقة 35، لكن تتحول إلي ركنية.

وبالدقيقة 39، سدد كيفين دي بروين نجم وسط بلجيكا، ثابتة قوية لكن تعلو مرمي منير المحمدي حارس بلجيكا.

وبالدقيقة 46، أحرز حكيم زياش هدف التقدم لمنتخب المغرب أمام بلجيكا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

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