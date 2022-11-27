رسميا.. تشكيلة “أسود الأطلس” أمام بلجيكا

2022-11-27 / 12:35
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كشف وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني المغربي عن تشكيلة “أسود الأطلس”، التي ستواجه اليوم الأحد 27 نونبر منتخب بلجيكا.

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب “الثمامة” لحساب اليوم الثاني عن المجموعة السادسة من منافسات كاس العالم التي تحتضنها قطر.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني، حسب موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:

ياسين بونو، اشرف حكيمي، نصير المزراوي، سفيان امرابط، نايف اكرد، غانم سايس، حكيم زياش، عز الدين اوناحي، سليم املاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري

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