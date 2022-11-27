نصف الإسبانيين يعانون من الجفاف .. مناطق تعلن الطوارئ

2022-11-27 / 11:03
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هبة بريس

تعانى إسبانيا من موجة جفاف بسبب استمرار نقص المياه، ووفقا لأحدث تقرير متاح من المديرية الفرعية العامة للتخطيط الهيدرولوجي التابعة لوزارة الانتقال الإيكولوجي ( ميتيكو)، فإن ما يقرب من نصف السطح الإسباني يعاني من الجفاف لفترة طويلة.

وأشارت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية إلى أن برشلونة من المدن الإسبانية التي قررت الأسبوع الماضى إغلاق مضخات جميع المزودين بمياه الشرب، كما تم فرض قيود على استخدام المياه في أكثر من 500 بلدية.

وأوضحت الصحيفة أن كتالونيا ليس الإقليم الوحيد الذى يفرض قيود بسبب الجفاف الذى يؤثر على البيئة والاقتصاد ، حيث أن هناك 18 منطقة إسبانية في حالة طوارئ حيث تم بالفعل اتخاذ تدابير 26 في حالة تأهب و29 حالة مثيرة للقلق، وفقا لأحدث تقرير متاح من المديرية الفرعية العامة للتخطيط الهيدرولوجى التابعة لوزارة الانتقال الإيكولوجي ( ميتيكو).

في الأسبوع الماضي ، اكتسبت خزانات إسبانيا 195 هكتومترًا مكعبًا وبنسبة 32.9٪ من سعتها، و لا يزال الرقم هو أدنى قيمة لهذه التواريخ منذ عام 1995 ، ووفقًا لتقرير متيكو ، فإن 46.6 ٪ من المساحة الجغرافية لإسبانيا تعاني من الجفاف لفترات طويلة ، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بنقص هطول الأمطار.

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تعليق واحد

  1. حتى بالمغرب هناك من يبذر المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات ،او في الحمامات الشعبية او سقي الحدائق..الخ وجب على المغرب وضع صنابير تعمل بالليزر عندما لاتشعر بيد الانسان تتوقف عن مد المياه..الخ لابد من حملات تحسيسية حول عدم تبذير نعمة الماء سواءا كان فقيرا او غنيا.

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