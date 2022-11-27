قت_لى ومصابون من الأمن المصري بهجوم لـ”داعش

هبة بريس

قٌتل وأٌصيب عدد من أفراد قوات الأمن المصري، صباح اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي على كمين أمني قرب قناة السويس، غرب شبه جزيرة سيناء.

وأفادت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” بأن الهجوم بدأ فجر اليوم بتفجير انتحاري نفسه في كمين “المثلث” ما أدى لوقوع قتلى وجرحى

وأشارت إلى أن التفجير تبعه إطلاق نار من عدة جهات ناحية الكمين الأمني، فيما ردت قوات الجيش بإطلاق النار.

وأوضحت أن الاشتباك استمر حتى ساعات الصباح، بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية من المواقع القريبة لمكان الحدث.

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