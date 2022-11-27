مواعيد مباريات اليوم.. قمة المغرب وبلجيكا بكأس العالم
هبة بريس _ رياضة
تشهد مختلف ملاعب العالم اليوم الأحد 27 – 11 – 2022، العديد من المواجهات القوية فى صدارتها منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالمواوا
مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة
اليابان X كوستاريكا – 12 ظهرا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD
بلجيكا X المغرب – 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max
كرواتيا X كندا – 6 مساء على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD
إسبانيا X ألمانيا – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
11 تعليقات
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة الصعبة التي تجمعها مع المنتخب البلجيكي.
وليد الركراكي اليوم مطالب بفوزه على المنتخب البلجيكي ..
اللهم وفقها لهذه المهمة الصعبة وان يفوزا على بلجيكا . جيبوها يا اولاد ويا اسود الاطلس..
يجب تعويض النصيري وبوفال بحمد الله والزلزولي عبدالصمد ..
نتمنى الفوز لأسود الأطلس فخر المغرب والعرب..
كل التوفيق والدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي عليه أن يكون جاهزا للفوز ..
اللهم وفقهم على خصمهم وان يفوزوا عليهم يا رب العالمين..
نتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي بثلاثية نظيفة ..
على الجماهير المغربية في قطر ان تشجع بقوة المنتخب الوطني وتزرع فيه القوة ..
بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي..
اللهم انصر الفريق الوطني المغريي نصرا عزيزا