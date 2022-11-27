مواعيد مباريات اليوم.. قمة المغرب وبلجيكا بكأس العالم

هبة بريس _ رياضة

تشهد مختلف ملاعب العالم اليوم الأحد 27 – 11 – 2022، العديد من المواجهات القوية فى صدارتها منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالمواوا

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

اليابان X كوستاريكا – 12 ظهرا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

بلجيكا X المغرب – 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

كرواتيا X كندا – 6 مساء على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

إسبانيا X ألمانيا – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

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