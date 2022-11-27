استياء إسرائيلي من جمهور تونس بسبب لافتة بمونديال قطر

هبة بريس _ رياضة

أثار رفع الجمهور التونسي للعلم الفلسطيني خلال نهائيات كأس العالم بقطر حفيظة الإعلام العبري، الذي تساءل عن فرضية تسليط عقوبات من الفيفا على المنتخب التونسي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يطفو على الساحة حتى مع فرق وطنية إسرائيلية أو فلسطينية تتنافس في كأس العالم في قطر”.

ورفع الجمهور الرياضي للمنتخب التونسي خلال المباراة ضد أستراليا، السبت، لافتة مؤيدة للفلسطينيين في ملعب الجنوب في الوكرة بقطر.

واللافتة التي رفعها الجمهور التونسي تحمل العلم الفلسطيني، الذي كتب عبارة “فلسطين حرة” باللغة الإنجليزية…

وذكّرت “تايمز أوف إسرائيل” بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنع الفرق واللاعبين والمشجعين من حمل لافتات أو رموز تحمل رسائل سياسية أو دينية أو شخصية في أثناء المباريات الرسمية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، حث البلدان الـ32 المشاركة على “ترك كرة القدم تحتل مركز الصدارة” على السياسة.

وقالت تايمز أو إسرائيل”: “من غير الواضح، هل سيواجه المشجعون أو المنتخب التونسي تداعيات الموقف”.

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