طقس الأحد.. الأجواء باردة نسبيا
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، خلال الصباح والليل، وذلك مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل.
كما يرتقب هبوب رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر حبات كثيفة من الرمال.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 8 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالشمال الشرقي وبعض الانخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
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10 تعليقات
اللهم احفظنا من الجفاف وغلاء الاسعار وارحمنا برحمتك الواسعة..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم انها سنوات حلت بنا وهي صعبة من احتباس حراري وجفاف الفرش المائية والسدود والانهار..
اللهم يارب العالمين اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
كثرة المعاصي والفساد وعقوق الوالدين وراء ما نعيشه في هذا المجتمع..
اللهم اسقينا الغيث بوجه الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات يارب العالمين..
تزايد قلق الفلاحين من شح المياه والامطار وترقب بسنة كارثية نسأل الله تعالى ان يغيثتا من فضله ..
اللهم اغيثنا الغيث يارب العالمين..