طقس الأحد.. الأجواء باردة نسبيا

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، خلال الصباح والليل، وذلك مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل.

كما يرتقب هبوب رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر حبات كثيفة من الرمال.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 8 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالشمال الشرقي وبعض الانخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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