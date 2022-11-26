فيفا يحقق فيما حدث داخل غرفة ملابس صربيا
هبة بريس - وكالات
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحقيقا مع الاتحاد الصربي لكرة القدم، يوم السبت، بسبب تعليق لافتة سياسية تتعلق بدولة كوسوفو المستقلة المجاورة في غرفة تبديل الملابس قبل مواجهة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022.
وأظهرت اللافتة خريطة لصربيا تضم أراضي مقاطعتها السابقة، والتي تعد دولة مستقلة منذ ما يقرب من 15 عاما، وشعارا بمعنى “لا استسلام”.
جرى تداول صور اللافتة التي علقت في غرفة تبديل الملابس قبل خسارة صربيا بنتيجة 2-0 أمام البرازيل يوم الخميس في قطر.
وتقدم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى رسمية إلى الفيفا، ووصف وزير الرياضة بالبلاد الصورة بأنها تستغل كأس العالم للترويج “لرسائل الكراهية ورهاب الأجانب والإبادة الجماعية”.
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8 تعليقات
Ya pas de justice avec la FIFA
وبالنسبه للترويح للمثليه شو وضعو؟؟؟؟؟يعني هو ترويج للسلام والحياة المثاليه!
.لابد فصل كرة القدم عن السياسة
يجب طردها تخيلوا لو كانت بلد عربي عمل هدا العمل ما كان سيكون رد الإعلام الغربي وهل قناة الغير حرة الأمريكية كانت ستكتب نفس هدا الكلام
كوسوفا ليست دولة مستقلة بل جزء من اراضى صربيا ما دامت عدد الدول التى اعترفت بإستقلالها عن صربيا اقل من 60 دولة
و هذا هو القانون
صربيا أيضا لديها عقل نازي ديكتاتوري مثل أردوغان ،بوتين و خامنئي.
كره القدم افسدتها السياسة
الحرب الاوربية القادمة .