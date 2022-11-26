مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العملية العسكرية شمالي العراق، إلى ثلاثة قتلى بعد مصرع أحد المصابين متأثرا بجراحه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين في منطقة عملية “المخلب ـ القفل”، وأشارت الوزارة، إلى أن الجنديين قتلا بعد أن أصيبا بنيران تنظيم “حزب العمال الكردستاني”، ولفتت إلى إصابة 3 جنود جراء الهجوم، نقلوا على إثره إلى المستشفى.
وأعربت وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد الجنديين، وقدمت تعازيها لأسرتيهما وللقوات المسلحة وللشعب التركي.
كما أعلنت الدفاع التركية اليوم السبت، تحييد 22 إرهابيا من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” شمالي العراق وسوريا.
وورد في بيان الوزارة: “عملياتنا ضد تنظيمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية مستمرة بلا انقطاع في شمال العراق وسوريا، تم تحييد 22 إرهابيا أمس واليوم: 10 في شمال العراق و12 في شمال سوريا”.
10 تعليقات
القاتل والمقتول في النار ايها المسلمون والحذيث النبوي الشريف صحيح انقوا،الله في بعضكم،البعض، وحاربوا الكفار والمشركين والملحذين لان هؤلاء هم سبب الفتنة في الدول العربية والإسلامية وعودوا إلى الفتوحات كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم،
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
لازالت القواعد الإرهابية تتمركز في العراق وسوريا وأفغانستان ويجب محاربتها ..
تركيا لديها أعداء متربصين من كل النواحي ..
تعازينا الحارة للشعب التركي في وفاة 6 من جنوده المقاومين ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
تركيا تعاني من صراع حزب العمال الكردستاني والذي احدث تفجير في الاسابيع الماضية..
على القوات التركية ملاحقة الإرهابيين وقتلهم..
هناك خلايا نائمة وعلى تركيا ان تقضي علىيها ..
العراق وسوريا تتواجد خلايا اهابية داعشية ..