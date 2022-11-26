LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 26: Lionel Messi of Argentina celebrates scoring the opening goal with Julian Alvarez during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Mexico at Lusail Stadium on November 26, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

الأرجنتين تفوز على المكسيك وتحيي آمالها في كأس العالم

2022-11-26 / 22:08
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هبة بريس - الرياضة

حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا أمام المكسيك بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 64، وأضاف البديل إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع منتخب الأرجنتين بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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  4. ميسي لاعب كرة قدم من نصف فرصة يسجل هدف ميسي بدونه لا طعم لكرة القدم

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