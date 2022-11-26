الأرجنتين تفوز على المكسيك وتحيي آمالها في كأس العالم

هبة بريس - الرياضة

حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا أمام المكسيك بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 64، وأضاف البديل إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع منتخب الأرجنتين بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0