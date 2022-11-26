الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

2022-11-26 / 21:17
0
هبة بريس - وكالات

قال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي إن القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة “عيل طيري”.

وفي مؤتمر صحفي ، أوضح عبد الرحمن يوسف العدالة أن “العملية المخطط لها، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع القوات الصديقة”، لافتا إلى أن “من بين القتلى 10 قياديين بارزين”.

وشدد على أن منطقة “عيل طيري” تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

2022-11-26 / 20:34
Photo of مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية

مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي…

2022-11-26 / 19:47
Photo of الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد تي إي”

الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد…

2022-11-26 / 18:29
Photo of وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

2022-11-26 / 15:13
Photo of رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

2022-11-26 / 11:58
Photo of إسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق

إسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق

2022-11-26 / 10:28
Photo of غوتيريش: كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها أو فرد من أسرتها

غوتيريش: كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها…

2022-11-26 / 09:44
Photo of إسبانيا تقترح عقد قمة أورومتوسطية صيف عام 2023

إسبانيا تقترح عقد قمة أورومتوسطية صيف عام 2023

2022-11-25 / 22:46
Photo of مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين…

2022-11-25 / 22:19
Photo of الإيسيسكو تدعو إلى تضافر الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة

الإيسيسكو تدعو إلى تضافر الجهود للقضاء على العنف ضد…

2022-11-25 / 14:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق