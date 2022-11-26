الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

هبة بريس - وكالات

قال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي إن القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة “عيل طيري”.

وفي مؤتمر صحفي ، أوضح عبد الرحمن يوسف العدالة أن “العملية المخطط لها، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع القوات الصديقة”، لافتا إلى أن “من بين القتلى 10 قياديين بارزين”.

وشدد على أن منطقة “عيل طيري” تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين.

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