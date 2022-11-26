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وزارة الصحة تصدر قائمة محينة للأدوية المعفاة من الضريبة

2022-11-26 / 20:57
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هبة بريس - متابعة

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، قائمة محينة تهم الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ، والتي توصلت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقد تم تعميم مذكرة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على مصالحها تتضمن القائمة المحينة للأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

وتأتي القائمة المحينة تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، الذي تضمن إعفاء الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم).

وتلغي اللائحة الجديدة التي تضمنتها مذكرة تحت رقم 6382/211 مذكرة سابقة تحت رقم6328/211 كانت عممتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الثامن من أكتوبر من العام الماضي.

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