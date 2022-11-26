الصورة من الأرشيف

ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

2022-11-26 / 20:34
15
هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى “مواصلة” التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.

وقال ماكرون عبر “تويتر” بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك: “كأس العالم لكرة القدم، وهي الأولى المنظمة في العالم العربي، تشهد على التغييرات الملموسة الجارية. قطر شرعت في هذا المسار ويجب أن تستمر. يمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وكان ماكرون قد صرح في 17 نوفمبر الجاري، عشية انطلاق مونديال قطر 2022، بأنه يجب عدم “تسييس الرياضة”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق

مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق

2022-11-26 / 22:53
Photo of الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

2022-11-26 / 21:17
Photo of مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية

مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي…

2022-11-26 / 19:47
Photo of الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد تي إي”

الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد…

2022-11-26 / 18:29
Photo of وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

2022-11-26 / 15:13
Photo of رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

2022-11-26 / 11:58
Photo of إسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق

إسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق

2022-11-26 / 10:28
Photo of غوتيريش: كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها أو فرد من أسرتها

غوتيريش: كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها…

2022-11-26 / 09:44
Photo of إسبانيا تقترح عقد قمة أورومتوسطية صيف عام 2023

إسبانيا تقترح عقد قمة أورومتوسطية صيف عام 2023

2022-11-25 / 22:46
Photo of مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين…

2022-11-25 / 22:19

‫15 تعليقات

  2. هههههههههههههههه
    هذا الكلام يقال في أفريقيا فقط ، اما قطر تشتري ماكرون وأمه وبلده وشعبه ….. ههههه ليس مكان للعب يا فأر ،قطر هي من تدعم ،وهي من تريك انت وامثالك كيف تتقدم
    كترت الهم ضحك ،السعاي بغا يترجل

  3. الى المعلق مغربي والله الى بردتي لي قلبي قالليك امكن تعتامدوا علينا محشمش …الله اعطيك الصحة خاي

  7. هذا،الماسوني عدو الله والاسلام والمسلمين،الله ارنا ٥يه قدرتك فاءنه لايعجزك اللهم اشف صدورنا، حتى نراه يتمنى الموت ولايلقاه هو،وامثاله،

  8. لان اصل الحملة المضادة لقطر كلها تدور حول تزويد قطر لاوروبا بالغاز

  9. بعد قرار قطر مراجعة استثماراتها في #لندن.. الرئيس ماكرون يشيد بتنظيم كأس العالم في قطر

  12. راه قطر ما غاديش تعطيك الغاز فابور هادوك راه عرب احرار ورجال غير شوفي غيرو

  14. دعم من ايها الابله !؟
    عليك أن تهتم بالصفعات علي وجهك وبشعبك المثلي اما قطر فقد اعتمدت على الله وعلى نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق