ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى “مواصلة” التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.

وقال ماكرون عبر “تويتر” بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك: “كأس العالم لكرة القدم، وهي الأولى المنظمة في العالم العربي، تشهد على التغييرات الملموسة الجارية. قطر شرعت في هذا المسار ويجب أن تستمر. يمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وكان ماكرون قد صرح في 17 نوفمبر الجاري، عشية انطلاق مونديال قطر 2022، بأنه يجب عدم “تسييس الرياضة”.

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