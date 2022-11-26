ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر
هبة بريس - وكالات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى “مواصلة” التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.
وقال ماكرون عبر “تويتر” بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك: “كأس العالم لكرة القدم، وهي الأولى المنظمة في العالم العربي، تشهد على التغييرات الملموسة الجارية. قطر شرعت في هذا المسار ويجب أن تستمر. يمكنها الاعتماد على دعمنا”.
وكان ماكرون قد صرح في 17 نوفمبر الجاري، عشية انطلاق مونديال قطر 2022، بأنه يجب عدم “تسييس الرياضة”.
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15 تعليقات
Macron doit s’occuper de ses oignons ,il n’est pas le gendarme du monde .la française future don Quichotte
هههههههههههههههه
هذا الكلام يقال في أفريقيا فقط ، اما قطر تشتري ماكرون وأمه وبلده وشعبه ….. ههههه ليس مكان للعب يا فأر ،قطر هي من تدعم ،وهي من تريك انت وامثالك كيف تتقدم
كترت الهم ضحك ،السعاي بغا يترجل
الى المعلق مغربي والله الى بردتي لي قلبي قالليك امكن تعتامدوا علينا محشمش …الله اعطيك الصحة خاي
ماخرون ضسر ياك ما هتى هو فيه الألوان…
البرد يرجعك تكتب بالعربية 🤣
فرنسا تلعب على كاس العالم وماكرون يلعب على الغاز والبترول
هذا،الماسوني عدو الله والاسلام والمسلمين،الله ارنا ٥يه قدرتك فاءنه لايعجزك اللهم اشف صدورنا، حتى نراه يتمنى الموت ولايلقاه هو،وامثاله،
لان اصل الحملة المضادة لقطر كلها تدور حول تزويد قطر لاوروبا بالغاز
بعد قرار قطر مراجعة استثماراتها في #لندن.. الرئيس ماكرون يشيد بتنظيم كأس العالم في قطر
نطالب بتدريس اللغه العربية في فرنسا.
يقصد المنطقة العربية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الثروات الطبيعية
راه قطر ما غاديش تعطيك الغاز فابور هادوك راه عرب احرار ورجال غير شوفي غيرو
الكذب والنفاق وتضارب المصالح هذا هو عنوان السياسة العالمية
دعم من ايها الابله !؟
عليك أن تهتم بالصفعات علي وجهك وبشعبك المثلي اما قطر فقد اعتمدت على الله وعلى نفسها.
حتى اللغة العربية لم تسلم منك