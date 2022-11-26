محامو البيضاء يعلنون الاستمرار في مقاطعة الجلسات

هبة بريس - الرباط

أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد اليوم السبت ، بنادي المحامين ببوسكورة، الاستمرار في مقاطعة الجلسات في اطار الاحتجاجات الرامية لاسقاط مقتضيات ضريبية في مشروع قانون مالية 2023.

وطالبت هيئة المحامين بالبيضاء إلى “الالتفاف حول المؤسسات المهنية دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين والمتقاضين”، مؤكدة تشبتها “بقنوات الحوار مع كل الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام”.

جدير بالذكر أن قدماء للمحامين في هيئة الدار البيضاء انتقدوا استمرار زملائهم في مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون المالية 2023.

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