مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية
هبة بريس - وكالات
قال مسؤول من حكومة محلية في إيطاليا إن امرأة لقيت حتفها ولا يزال نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين بجزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعدما ابتلع انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة عدداً من المباني.
وهطلت الأمطار بغزارة على كاساميتشولا تيرمي، إحدى البلدات الست الصغيرة في الجزيرة، في الساعات الأولى من الصباح مما أدى إلى فيضانات وانهيار مبان.
وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي في مؤتمر صحفي “العدد المؤكد للوفيات حالياً هو واحد، إنها امرأة. عثرنا على ثمانية مفقودين، بينهم طفل، ولا يزال نحو عشرة في عداد المفقودين”.
وكانت قوات الدرك الوطني الإيطالي (كارابينييري)، قد ذكرت سابقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم الإبلاغ عن فقدان العديد من الأشخاص في الجزيرة بعد هبوب عاصفة قوية ووقوع انهيار أرضي.
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المجموع 6 آراء
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19 تعليقات
نسأل الله السلامة للجميع
اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر و الطف بنا بما جرت به المقادير انك يا مولانا على كل شيء قدير
يالطيف ألطف بيهم ياالله
سبحان الله
لا قوة إلا بالله
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ
لاحول ولاقوة إلا بالله
يالطبف.رحمتك يا رب
يا لطيف يا ربي 😥 لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم الطف بينا يارب العالمين
سبحان الله
الله يحمي الجميع
الله يعوضهم إنشاءالله
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
سترك ورضاك يااااارب العالمين
سترك وعطفك يا رب 🙏
اللهم استر علينا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وانت اكرم الاكرمين
يا لطيف ربي ينجيهم و يحميهم
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.