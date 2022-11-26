مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول من حكومة محلية في إيطاليا إن امرأة لقيت حتفها ولا يزال نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين بجزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعدما ابتلع انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة عدداً من المباني.

وهطلت الأمطار بغزارة على كاساميتشولا تيرمي، إحدى البلدات الست الصغيرة في الجزيرة، في الساعات الأولى من الصباح مما أدى إلى فيضانات وانهيار مبان.

وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي في مؤتمر صحفي “العدد المؤكد للوفيات حالياً هو واحد، إنها امرأة. عثرنا على ثمانية مفقودين، بينهم طفل، ولا يزال نحو عشرة في عداد المفقودين”.

وكانت قوات الدرك الوطني الإيطالي (كارابينييري)، قد ذكرت سابقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم الإبلاغ عن فقدان العديد من الأشخاص في الجزيرة بعد هبوب عاصفة قوية ووقوع انهيار أرضي.

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