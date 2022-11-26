رغم الخسارة ..رونار: لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا

2022-11-26 / 19:13
0
هبة بريس - وكالات

فرملت بولندا ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز العبور المبكر، بفوزها على “الأخضر” 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار “في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً”.

وأضاف رونار “كان يجب أن نسجل هدف التعادل قبل الاستراحة. بذلنا جهداً كبيراً، والأهم أننا نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا، سنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة”.

وعن والدته الثمانينية في الملعب قال رونار “لن تكون سعيدة مني الليلة أنا متأكد من أنها حزينة للغاية، سأقول ما تكرره دائمًا لي لا تستسلم أبداً استمر في العمل وستحدث الأشياء الجيدة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر..فرنسا تفوز على الدانمارك وتعبر إلى الدور ثمن النهائي

مونديال قطر..فرنسا تفوز على الدانمارك وتعبر إلى الدور ثمن…

2022-11-26 / 19:04
Photo of رونار: فخورٌ جدا باللاعبين والأداء.. وسنلعب حتى الثانية الأخيرة

رونار: فخورٌ جدا باللاعبين والأداء.. وسنلعب حتى الثانية الأخيرة

2022-11-26 / 17:40
Photo of مونديال قطر.. بولندا تهزم السعودية بهدفين دون رد

مونديال قطر.. بولندا تهزم السعودية بهدفين دون رد

2022-11-26 / 16:16
Photo of الركراكي: “مباراة بلجيكا صعبة والمغاربة ينتظرون التأهل”

الركراكي: “مباراة بلجيكا صعبة والمغاربة ينتظرون التأهل”

2022-11-26 / 13:18
Photo of مونديال قطر.. تونس تخسر أمام “الكنغر” الأسترالي

مونديال قطر.. تونس تخسر أمام “الكنغر” الأسترالي

2022-11-26 / 13:06
Photo of مونديال قطر.. حكم مكسيكي لإدارة مباراة المغرب وبلجيكا

مونديال قطر.. حكم مكسيكي لإدارة مباراة المغرب وبلجيكا

2022-11-26 / 12:55
Photo of رونار: “سنحافظ على تواضعنا ونلعب من أجل التأهل”

رونار: “سنحافظ على تواضعنا ونلعب من أجل التأهل”

2022-11-26 / 11:40
Photo of السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم السبت

السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم السبت

2022-11-26 / 09:55
Photo of رئيسة وزراء فرنسا: من الجيد للاعبي كرة القدم التعبير عن قيمهم

رئيسة وزراء فرنسا: من الجيد للاعبي كرة القدم التعبير…

2022-11-26 / 09:28
Photo of إنجلترا تتعادل سلبيا مع الولايات المتحدة وتواصل صدارة المجموعة

إنجلترا تتعادل سلبيا مع الولايات المتحدة وتواصل صدارة المجموعة

2022-11-25 / 22:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق