رغم الخسارة ..رونار: لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا

هبة بريس - وكالات

فرملت بولندا ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز العبور المبكر، بفوزها على “الأخضر” 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار “في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً”.

وأضاف رونار “كان يجب أن نسجل هدف التعادل قبل الاستراحة. بذلنا جهداً كبيراً، والأهم أننا نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا، سنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة”.

وعن والدته الثمانينية في الملعب قال رونار “لن تكون سعيدة مني الليلة أنا متأكد من أنها حزينة للغاية، سأقول ما تكرره دائمًا لي لا تستسلم أبداً استمر في العمل وستحدث الأشياء الجيدة”.

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