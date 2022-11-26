انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها

هبة بريس -

انتخبت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بمدريد، نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الـ 26 للأممية الاشتراكية، الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 27 نونبر في العاصمة الإسبانية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت لشكر إنها “فخورة” بانتخابها نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية، ممثلة للمنطقة الأفريقية، موضحة أن هذه النتيجة هي “ثمرة الجهود التي بذلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مختلف الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر، والتي عقد آخرها مؤخرا في داكار”.

وأضافت أن “هذا الانتخاب يتيح لحزب الاتحاد الاشتراكي الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وجميع البلدان الأفريقية داخل الأممية الاشتراكية”.

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