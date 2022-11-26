خولة لشكر

انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها

2022-11-26 / 18:55
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هبة بريس -

انتخبت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بمدريد، نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الـ 26 للأممية الاشتراكية، الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 27 نونبر في العاصمة الإسبانية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت لشكر إنها “فخورة” بانتخابها نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية، ممثلة للمنطقة الأفريقية، موضحة أن هذه النتيجة هي “ثمرة الجهود التي بذلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مختلف الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر، والتي عقد آخرها مؤخرا في داكار”.

وأضافت أن “هذا الانتخاب يتيح لحزب الاتحاد الاشتراكي الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وجميع البلدان الأفريقية داخل الأممية الاشتراكية”.

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‫19 تعليقات

  1. الله يجيب من يدبر علينا حتى حنا. اللي جداه في العرس ما يبات بلا عشاء

  4. الف مبروك. لها كل الامكانات لتقوم بدورها كممثلة للحزب داخل هذه المؤسسة الدولية.

  5. مليون مبروك، خالص الاماني بالمزيد من التالق و النجاح و التوفيق في مسيرتك.

  6. الدبلوماسية الموازية في أبهى حللها تحياتي للقيادة الحزبية الشابة من تدرجت في هياكل الحزب منذ الصغر ترفع راية الوطن بين الأمم

  12. الحمدلله عندنا ملكية فالمغرب الاحزاب اصبحت عبارة عن ديكتاتورية مصغرة

  17. بكل صراحة ما يأتي من الأحزاب سوى الفقر وتدبير المال العام. لست متحزبا ولن أكون أبدا لأنها لعبة يذهب ضحيتها الشعب وثرواته.

  18. اصبح،الاحزاب يورثون ابناءهم،وبناتهم وحفذتهم،وكاءنهم،ملوك الله أن هذا،لمنكرواسقط الاحزاب اليسارية العلمانية،

  19. طنجة. شاب ينهي حياته في حي الدرادب.
    المقال موجود على نفس صفحة خبر لشكر.

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